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20 сентября, 07:56

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле миротворцев в Карабахе

Минобороны Азербайджана опровергло публикации в армянском сегменте соцсетей об обстреле на Лачинской дороге гражданской колонны, которую сопровождали российские миротворцы.

"Распространяемая информация о том, что Вооружённые силы Азербайджана якобы обстреляли движущуюся в сопровождении российского миротворческого контингента гражданскую колонну на Лачинской дороге, не соответствует действительности и носит характер дезинформации. Категорически опровергаем эти беспочвенные утверждения", — говорится в сообщении.

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Напомним, 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Ереван в ответ заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Азербайджан заявил о готовности к встрече с армянским населением Карабаха и назвал свои условия. В Ереване тем временем начались акции протеста. В Кремле уже выразили обеспокоенность происходящим и призвали к исполнению трёхсторонних договорённостей.

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ТАСС / AP / Sergei Grits

Александра Вишнякова
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