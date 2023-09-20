Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле миротворцев в Карабахе
Минобороны Азербайджана опровергло публикации в армянском сегменте соцсетей об обстреле на Лачинской дороге гражданской колонны, которую сопровождали российские миротворцы.
"Распространяемая информация о том, что Вооружённые силы Азербайджана якобы обстреляли движущуюся в сопровождении российского миротворческого контингента гражданскую колонну на Лачинской дороге, не соответствует действительности и носит характер дезинформации. Категорически опровергаем эти беспочвенные утверждения", — говорится в сообщении.
Напомним, 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Ереван в ответ заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Азербайджан заявил о готовности к встрече с армянским населением Карабаха и назвал свои условия. В Ереване тем временем начались акции протеста. В Кремле уже выразили обеспокоенность происходящим и призвали к исполнению трёхсторонних договорённостей.
ТАСС / AP / Sergei Grits