Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле миротворцев в Карабахе

Минобороны Азербайджана опровергло публикации в армянском сегменте соцсетей об обстреле на Лачинской дороге гражданской колонны, которую сопровождали российские миротворцы.

"Распространяемая информация о том, что Вооружённые силы Азербайджана якобы обстреляли движущуюся в сопровождении российского миротворческого контингента гражданскую колонну на Лачинской дороге, не соответствует действительности и носит характер дезинформации. Категорически опровергаем эти беспочвенные утверждения", — говорится в сообщении.