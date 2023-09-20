Тысячи мирных жителей Карабаха укрылись у российских миротворцев после начала боёв

Более 2200 мирных жителей укрылись у российских миротворцев в Нагорном Карабахе после начала Азербайджаном "антитеррористических мероприятий". Люди находятся в базовом лагере, им оказывается вся возможная помощь, сообщили в Минобороны РФ.

"Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции. Оказывается вся возможная помощь мирному населению Нагорного Карабаха. В настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, из них 1049 детей", — уточнили в ведомстве.