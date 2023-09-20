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20 сентября, 09:57

Тысячи мирных жителей Карабаха укрылись у российских миротворцев после начала боёв

Более 2200 мирных жителей находятся в лагере российских миротворцев в Карабахе

Более 2200 мирных жителей укрылись у российских миротворцев в Нагорном Карабахе после начала Азербайджаном "антитеррористических мероприятий". Люди находятся в базовом лагере, им оказывается вся возможная помощь, сообщили в Минобороны РФ.

"Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции. Оказывается вся возможная помощь мирному населению Нагорного Карабаха. В настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, из них 1049 детей", — уточнили в ведомстве.

Азербайджан и власти Карабаха договорились о прекращении огня

Азербайджан и власти Карабаха договорились о прекращении огня

Как уже рассказывал Лайф, во вторник, 19 сентября, Баку начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Армению в том, что её силы разместили в регионе военную технику и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. В ответ республика заявила, что Баку втягивает её в полномасштабную войну. Позже Азербайджан озвучил условия начала переговоров. А президент республики Ильхам Алиев заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что операция в Карабахе может быть завершена только после того, как армянские силы сложат оружие.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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