Азербайджан и власти Карабаха договорились о прекращении огня
Власти Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь с 13:00 20 сентября
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджан при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня с 13:00 20 сентября.
"Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учётом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договорённость о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00", — говорится в заявлении Минобороны республики.
В ведомстве также озвучили условия, на которых достигнуто решение о прекращении огня:
- Расположенные в Карабахе формирования Вооружённых сил Армении и другие армянские формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются.
- Сдаётся всё вооружение и тяжёлая техника.
- Все вышеуказанные процессы обеспечиваются в координации с российским миротворческим контингентом.
Также решено, что 21 сентября в городе Евлахе состоится встреча между представителями местного армянского населения и представителями властей Азербайджана.
Напомним, 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Баку заявил о готовности к встрече с армянским населением Карабаха и назвал свои условия. В Кремле уже выразили обеспокоенность происходящим и призвали к исполнению трёхсторонних договорённостей.
ТАСС / Александр Патрин