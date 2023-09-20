Азербайджан и власти Карабаха договорились о прекращении огня

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджан при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня с 13:00 20 сентября.

"Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учётом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договорённость о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00", — говорится в заявлении Минобороны республики.

В ведомстве также озвучили условия, на которых достигнуто решение о прекращении огня: Расположенные в Карабахе формирования Вооружённых сил Армении и другие армянские формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются.

Сдаётся всё вооружение и тяжёлая техника.

Все вышеуказанные процессы обеспечиваются в координации с российским миротворческим контингентом.