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20 сентября, 09:06

Азербайджан и власти Карабаха договорились о прекращении огня

Власти Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь с 13:00 20 сентября

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджан при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня с 13:00 20 сентября.

"Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учётом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договорённость о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00", — говорится в заявлении Минобороны республики.

В ведомстве также озвучили условия, на которых достигнуто решение о прекращении огня:

  • Расположенные в Карабахе формирования Вооружённых сил Армении и другие армянские формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются.
  • Сдаётся всё вооружение и тяжёлая техника.
  • Все вышеуказанные процессы обеспечиваются в координации с российским миротворческим контингентом.

Также решено, что 21 сентября в городе Евлахе состоится встреча между представителями местного армянского населения и представителями властей Азербайджана.

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Напомним, 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Баку заявил о готовности к встрече с армянским населением Карабаха и назвал свои условия. В Кремле уже выразили обеспокоенность происходящим и призвали к исполнению трёхсторонних договорённостей.

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ТАСС / Александр Патрин

Александра Вишнякова
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