В Баку сообщили об освобождении сложивших оружие карабахцев
Советник Алиева Гаджиев: Армянские военные Карабаха, сдавшие оружие, свободны
Армянские военные Нагорного Карабаха, которые сложили оружие, могут быть свободны. Об этом заявил советник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев.
"Военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны, как мы открыто заявляем", — написал он в соцсети Х (бывший Twitter).
Гаджиев также заявил о готовности Баку выделить автомобили скорой помощи для сбора раненых военнослужащих и их эвакуации в Армению. Кроме того, по его словам, Азербайджан совместно с российскими миротворцами продолжают заниматься поиском тел погибших в Карабахе.
Напомним, 19 сентября 2023 года Баку развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, при этом обвинив Ереван в размещении на своей территории военной техники и солдат. А до этого премьер Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Накануне представители Баку и Степанакерта провели переговоры, на которых власти Азербайджана представили планы по реинтеграции региона.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.
ТАСС / Александр Патрин