В Баку сообщили об освобождении сложивших оружие карабахцев

Армянские военные Нагорного Карабаха, которые сложили оружие, могут быть свободны. Об этом заявил советник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев.

"Военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны, как мы открыто заявляем", — написал он в соцсети Х (бывший Twitter).

Гаджиев также заявил о готовности Баку выделить автомобили скорой помощи для сбора раненых военнослужащих и их эвакуации в Армению. Кроме того, по его словам, Азербайджан совместно с российскими миротворцами продолжают заниматься поиском тел погибших в Карабахе.