Баку передал армянам Карабаха планы по реинтеграции
Администрация Алиева: Азербайджан передал армянам Карабаха планы по реинтеграции
Армянским представителям Нагорного Карабаха на встрече в Евлахе переданы планы по реинтеграции, говорится в заявлении администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"Ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном как с представителями армянских жителей Карабаха. Мамедов в ходе переговоров представил армянской стороне планы по их реинтеграции", — отмечается в сообщении.
Напомним, сегодня в Евлахе состоялись переговоры представителей Азербайджана и армян Карабаха. Баку представлял депутат парламента Рамин Мамедов, которого Алиев наделил полномочиями вести официальные контакты с армянами из Карабаха. Карабахских армян представили Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.
Как писал Лайф, 19 сентября Баку начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. При этом ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина.
ТАСС / AP / Sergei Grits