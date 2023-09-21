Баку передал армянам Карабаха планы по реинтеграции

Армянским представителям Нагорного Карабаха на встрече в Евлахе переданы планы по реинтеграции, говорится в заявлении администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном как с представителями армянских жителей Карабаха. Мамедов в ходе переговоров представил армянской стороне планы по их реинтеграции", — отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня в Евлахе состоялись переговоры представителей Азербайджана и армян Карабаха. Баку представлял депутат парламента Рамин Мамедов, которого Алиев наделил полномочиями вести официальные контакты с армянами из Карабаха. Карабахских армян представили Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.