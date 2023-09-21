Путин и Алиев условились активизировать подготовку мирного договора по Карабаху

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора в четверг отметили важность договорённостей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры также обсудили дальнейшую деэскалацию в регионе и преодоление гуманитарных проблем. Путин со своей стороны акцентировал важность обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха, а Алиев подтвердил готовность взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

"С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии российского миротворческого контингента договорённостей о полном прекращении боевых действий в Карабахе", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе разговора лидеры условились активизировать трёхсторонний переговорный процесс с участием Армении, в том числе по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном.