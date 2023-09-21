Путин и Алиев условились активизировать подготовку мирного договора по Карабаху
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора в четверг отметили важность договорённостей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры также обсудили дальнейшую деэскалацию в регионе и преодоление гуманитарных проблем. Путин со своей стороны акцентировал важность обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха, а Алиев подтвердил готовность взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.
"С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии российского миротворческого контингента договорённостей о полном прекращении боевых действий в Карабахе", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
В ходе разговора лидеры условились активизировать трёхсторонний переговорный процесс с участием Армении, в том числе по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном.
"Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020–2022 гг., прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном", — информирует российская сторона.
Напомним, 19 сентября Баку начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. И это при условии, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. А вечером того же дня стало известно, что автомобиль с миротворцами РФ подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе, военные погибли. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Позднее сообщалось, что делегация армян региона прибыла на встречу с представителями Баку в Евлах. К настоящему моменту переговоры уже завершились.