Регион

Уведомления отключены

21 сентября, 06:45

Делегация армян Карабаха прибыла на встречу с представителями Баку в Евлах

Делегация армян Нагорного Карабаха отправилась на встречу с представителями Баку в Евлахе. Кадры с моментом их отъезда опубликовало ГосТВ Азербайджана.

По данным азербайджанского агентства Trend, делегация уже прибыла в Евлах на переговоры в сопровождении российских миротворцев. Диалог о реинтеграции Нагорного Карабаха уже начался.

Минобороны опубликовало кадры эвакуации мирных жителей в лагерь российских миротворцев в Карабахе

Минобороны опубликовало кадры эвакуации мирных жителей в лагерь российских миротворцев в Карабахе

Лайф напоминает, что 19 сентября Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. И это несмотря на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уже ранее признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку.

Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве российского лидера Владимира Путина.

Обложка ©

ТАСС / oldhike

Светлана Оперук
  • Новости
  • Армения
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров