Делегация армян Карабаха прибыла на встречу с представителями Баку в Евлах

Делегация армян Нагорного Карабаха отправилась на встречу с представителями Баку в Евлахе. Кадры с моментом их отъезда опубликовало ГосТВ Азербайджана.

По данным азербайджанского агентства Trend, делегация уже прибыла в Евлах на переговоры в сопровождении российских миротворцев. Диалог о реинтеграции Нагорного Карабаха уже начался.