Делегация армян Карабаха прибыла на встречу с представителями Баку в Евлах
Делегация армян Нагорного Карабаха отправилась на встречу с представителями Баку в Евлахе. Кадры с моментом их отъезда опубликовало ГосТВ Азербайджана.
По данным азербайджанского агентства Trend, делегация уже прибыла в Евлах на переговоры в сопровождении российских миротворцев. Диалог о реинтеграции Нагорного Карабаха уже начался.
Лайф напоминает, что 19 сентября Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. И это несмотря на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уже ранее признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве российского лидера Владимира Путина.
ТАСС / oldhike