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21 сентября, 06:00

Минобороны опубликовало кадры эвакуации мирных жителей в лагерь российских миротворцев в Карабахе

МО показало кадры эвакуации мирных жителей в лагерь миротворцев РФ в Карабахе

Российский миротворческий контингент доставил порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Нагорном Карабахе после того, как власти Азербайджана начали "антитеррористические мероприятия". Минобороны РФ в телеграм-канале показало кадры с моментом эвакуации людей.

Российские миротворцы эвакуировали мирных жителей в лагерь в Нагорном Карабахе. Видео © Telegram / Минобороны России

Эвакуированных обеспечили местами для отдыха и горячим питанием, подчеркнуло ведомство. Мирным жителям оказывают необходимую медпомощь военные медики российского отряда. Также в Минобороны добавили, что ведётся круглосуточный мониторинг обстановки на территории региона.

"При посредничестве командования российского миротворческого контингента достигнута договорённость со сторонами конфликта о полном прекращении боевых действий", — говорится в сообщении.

Около 5 тысяч мирных жителей укрылись в лагере российских миротворцев в Карабахе

Около 5 тысяч мирных жителей укрылись в лагере российских миротворцев в Карабахе

Напомним, 19 сентября Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку.

Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента России Владимира Путина.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Светлана Оперук
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