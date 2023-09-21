Минобороны опубликовало кадры эвакуации мирных жителей в лагерь российских миротворцев в Карабахе
МО показало кадры эвакуации мирных жителей в лагерь миротворцев РФ в Карабахе
Российский миротворческий контингент доставил порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Нагорном Карабахе после того, как власти Азербайджана начали "антитеррористические мероприятия". Минобороны РФ в телеграм-канале показало кадры с моментом эвакуации людей.
Российские миротворцы эвакуировали мирных жителей в лагерь в Нагорном Карабахе. Видео © Telegram / Минобороны России
Эвакуированных обеспечили местами для отдыха и горячим питанием, подчеркнуло ведомство. Мирным жителям оказывают необходимую медпомощь военные медики российского отряда. Также в Минобороны добавили, что ведётся круглосуточный мониторинг обстановки на территории региона.
"При посредничестве командования российского миротворческого контингента достигнута договорённость со сторонами конфликта о полном прекращении боевых действий", — говорится в сообщении.
Напомним, 19 сентября Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента России Владимира Путина.
Telegram / Минобороны России