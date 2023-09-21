Минобороны опубликовало кадры эвакуации мирных жителей в лагерь российских миротворцев в Карабахе

Российский миротворческий контингент доставил порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Нагорном Карабахе после того, как власти Азербайджана начали "антитеррористические мероприятия". Минобороны РФ в телеграм-канале показало кадры с моментом эвакуации людей.

Российские миротворцы эвакуировали мирных жителей в лагерь в Нагорном Карабахе. Видео © Telegram / Минобороны России

Эвакуированных обеспечили местами для отдыха и горячим питанием, подчеркнуло ведомство. Мирным жителям оказывают необходимую медпомощь военные медики российского отряда. Также в Минобороны добавили, что ведётся круглосуточный мониторинг обстановки на территории региона.

"При посредничестве командования российского миротворческого контингента достигнута договорённость со сторонами конфликта о полном прекращении боевых действий", — говорится в сообщении.