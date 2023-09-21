Алиев извинился перед Путиным в связи с гибелью миротворцев РФ в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время беседы по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным попросил прощения и выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью военных российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе 20 сентября. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

"По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики... Ильхам Алиев принёс извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих", — говорится в сообщении.

Вместе с тем Алиев заявил о проведении "самого тщательного расследования" произошедшего и пообещал, что все ответственные понесут наказание. Сейчас Генпрокуратуры России и Азербайджана тесно контактируют. Кроме того, Алиев выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших военных.