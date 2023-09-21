Алиев извинился перед Путиным в связи с гибелью миротворцев РФ в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время беседы по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным попросил прощения и выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью военных российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе 20 сентября. Заявление опубликовано на сайте Кремля.
"По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики... Ильхам Алиев принёс извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих", — говорится в сообщении.
Вместе с тем Алиев заявил о проведении "самого тщательного расследования" произошедшего и пообещал, что все ответственные понесут наказание. Сейчас Генпрокуратуры России и Азербайджана тесно контактируют. Кроме того, Алиев выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших военных.
Напомним, 19 сентября Баку начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. И это при условии, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. А вечером того же дня стало известно, что автомобиль с миротворцами РФ подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе, военные погибли. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Позднее сообщалось, что делегация армян региона прибыла на встречу с представителями Баку в Евлах. К настоящему моменту переговоры уже завершились.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина.
Kremlin.ru, ТАСС / Илья Питалев