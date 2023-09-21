Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе по телефону

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе Баку.

"С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК (Российский миротворческий контингент. — Прим. Лайфа) договорённостей о полном прекращении боевых действий в Карабахе", — говорится в сообщении.

Также главы государств отметили большое значение переговоров между представителями Баку и Степанакерта, которые начались при посредничестве российских миротворцев.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что переговоры, проходившие в Евлахе, завершились. Они состоялись в закрытом режиме.