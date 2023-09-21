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21 сентября, 09:47

Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе по телефону

<p>Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a>, © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © Kremlin.ru, © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе Баку.

"С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК (Российский миротворческий контингент. — Прим. Лайфа) договорённостей о полном прекращении боевых действий в Карабахе", — говорится в сообщении.

Также главы государств отметили большое значение переговоров между представителями Баку и Степанакерта, которые начались при посредничестве российских миротворцев.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что переговоры, проходившие в Евлахе, завершились. Они состоялись в закрытом режиме.

Как сообщал Лайф, 19 сентября Баку начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. При этом ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. И Ереван, и Баку сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве миротворческого контингента РФ договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Позднее сообщалось, что делегация армян региона прибыла на встречу с представителями Баку в Евлах.


Путин и Пашинян обсудили работу миротворцев России в Карабахе в сложных условиях

Путин и Пашинян обсудили работу миротворцев России в Карабахе в сложных условиях

Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мир. В XX веке регион пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.

Никита Никонов
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