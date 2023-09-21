Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе по телефону
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © Kremlin.ru, © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе Баку.
"С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК (Российский миротворческий контингент. — Прим. Лайфа) договорённостей о полном прекращении боевых действий в Карабахе", — говорится в сообщении.
Также главы государств отметили большое значение переговоров между представителями Баку и Степанакерта, которые начались при посредничестве российских миротворцев.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что переговоры, проходившие в Евлахе, завершились. Они состоялись в закрытом режиме.
Как сообщал Лайф, 19 сентября Баку начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. При этом ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. И Ереван, и Баку сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве миротворческого контингента РФ договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Позднее сообщалось, что делегация армян региона прибыла на встречу с представителями Баку в Евлах.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мир. В XX веке регион пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.