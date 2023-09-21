Переговоры Азербайджана и армян Карабаха завершились

Переговоры делегаций Азербайджана и армян Нагорного Карабаха, которые проходили в Евлахе, завершились. Об этом сообщает агентство АПА.

Азербайджанскую делегацию представлял депутат парламента Рамин Мамедов, которого президент республики Ильхам Алиев наделил полномочиями вести официальные контакты с армянами из Карабаха. Также в состав вошёл замспецпредставителя президента Азербайджана на освобождённых территориях Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства президента страны Илькин Султанов. Карабахских армян представили Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян. Переговоры проходили в закрытом режиме.