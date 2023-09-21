Переговоры Азербайджана и армян Карабаха завершились
АПА: В Евлахе завершились переговоры представителей Азербайджана и армян Карабаха
Переговоры делегаций Азербайджана и армян Нагорного Карабаха, которые проходили в Евлахе, завершились. Об этом сообщает агентство АПА.
Азербайджанскую делегацию представлял депутат парламента Рамин Мамедов, которого президент республики Ильхам Алиев наделил полномочиями вести официальные контакты с армянами из Карабаха. Также в состав вошёл замспецпредставителя президента Азербайджана на освобождённых территориях Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства президента страны Илькин Султанов. Карабахских армян представили Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян. Переговоры проходили в закрытом режиме.
Напомним, 19 сентября Баку начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. И это при условии, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Позднее сообщалось, что делегация армян региона прибыла на встречу с представителями Баку в Евлах.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ