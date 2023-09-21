Министр обороны Турции поздравил коллегу из Баку с "успехом" в Нагорном Карабахе
Гюлер поздравил главу МО Азербайджана с успешным завершением операции в Карабахе
Министр обороны Турции Яшар Гюлер поздравил во время телефонного разговора коллегу из Баку Закира Гасанова с успешным завершением антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте МО Азербайджана.
"Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий и отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном", — говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем Гюлер выразил глубокие соболезнования семьям погибших военных и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. В ответ Гасанов рассказал об успехах, которые были достигнуты в Карабахе в короткие сроки. По словам министра, президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил героизм, мужество и профессионализм военнослужащих республики.
Напомним, 19 сентября Баку начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. И это при условии, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Позднее сообщалось, что делегация армян региона прибыла на встречу с представителями Баку в Евлах.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина.
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