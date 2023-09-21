Министр обороны Турции поздравил коллегу из Баку с "успехом" в Нагорном Карабахе

Министр обороны Турции Яшар Гюлер поздравил во время телефонного разговора коллегу из Баку Закира Гасанова с успешным завершением антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте МО Азербайджана.

"Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий и отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном", — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем Гюлер выразил глубокие соболезнования семьям погибших военных и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. В ответ Гасанов рассказал об успехах, которые были достигнуты в Карабахе в короткие сроки. По словам министра, президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил героизм, мужество и профессионализм военнослужащих республики.