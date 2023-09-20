Путин и Пашинян обсудили работу миротворцев России в Карабахе в сложных условиях

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора обсудили дальнейшие действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В том числе обсуждалось оказание помощи мирному населению, говорится на сайте Кремля.

"Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают чётко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков", — говорится в сообщении.