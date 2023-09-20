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20 сентября, 18:23

Путин и Пашинян обсудили работу миротворцев России в Карабахе в сложных условиях

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора обсудили дальнейшие действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В том числе обсуждалось оказание помощи мирному населению, говорится на сайте Кремля.

"Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают чётко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков", говорится в сообщении.

Главы государств также выразили надежду на то, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации.

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Напомним, 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Сегодня Путин впервые прокомментировал новое обострение в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что Москва надеется на деэскалацию и перевод ситуации в мирное русло.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Александра Мышляева
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