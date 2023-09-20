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20 сентября, 15:09

В Госдуме указали на шаг по Карабаху, которым Пашинян связал России руки

Депутат Толстой: Пашинян сделал Карабах внутренним делом Азербайджана

<p>Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © Getty Images / Meghdad Madadi ATPImages</p>

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © Getty Images / Meghdad Madadi ATPImages

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признанием Карабаха частью Азербайджана сделал конфликт в регионе внутренним делом республики. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

"Признание господином Пашиняном в Праге территориальной целостности Азербайджана, включая Нагорный Карабах, по факту сделало конфликт в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана", — приводит его слова телеграм-канал "Фракция "Единая Россия".

Несмотря на многочисленные демонстрации и возмущение людей, за всё это время Ереван ни разу не признал Нагорный Карабах, где у армян живут близкие родственники. В результате, как подчеркнул депутат, родные по крови и вере люди оказались в тупике постсоветских территориальных развязок. Вместе с тем он предположил, что признание Пашиняном территориальной целостности Карабаха было совершено под давлением со стороны американских и европейских союзников.

"Поэтому армянскому народу надо решать, кто из руководителей и какую ответственность несёт за происходящие сегодня события", — заключил Толстой.

Кто на самом деле остановил Третью карабахскую войну

Кто на самом деле остановил Третью карабахскую войну

Напомним, Никол Пашинян на встрече в Праге с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подписал документ, по которому Нагорно-Карабахская область признаётся территорией Азербайджана. 13 сентября армянский политик ещё раз подтвердил признание региона частью республики.

19 сентября Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий", обвинив Ереван в размещении военной техники и солдат на территории Карабаха. Уже сегодня, 20 сентября, сторонам удалось прийти к единому мнению, в результате чего боевые действия были прекращены. Ситуацию уже прокомментировал президент РФ Владимир Путин, отметив, что в регионе работают российские миротворцы. Между тем помощник Алиева заявил, что у Баку есть план интеграции армянского населения Карабаха.

Николь Вербер
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