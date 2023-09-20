В Госдуме указали на шаг по Карабаху, которым Пашинян связал России руки

Несмотря на многочисленные демонстрации и возмущение людей, за всё это время Ереван ни разу не признал Нагорный Карабах, где у армян живут близкие родственники. В результате, как подчеркнул депутат, родные по крови и вере люди оказались в тупике постсоветских территориальных развязок. Вместе с тем он предположил, что признание Пашиняном территориальной целостности Карабаха было совершено под давлением со стороны американских и европейских союзников.