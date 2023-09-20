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20 сентября, 14:05

Помощник Алиева заявил о готовности плана интеграции армян Нагорного Карабаха

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что страна подготовила план интеграции армянского населения Нагорного Карабаха.

"Соответствующие государственные структуры разработали план широкой социально-экономической интеграции армянского населения Карабаха", сказал он.

Детали плана пока не раскрываются.

Минобороны: Карабах и Баку договорились прекратить огонь при помощи миротворцев

Минобороны: Карабах и Баку договорились прекратить огонь при помощи миротворцев

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении на территории спорного региона военной техники и солдат. Однако уже сегодня, 20 сентября, стороны договорились о прекращении огня. Тем временем жители Еревана собираются на антиправительственные протесты. По словам президента РФ Владимира Путина, российские миротворцы работают со всеми сторонами конфликта.

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Getty Images / Aziz Karimov

Матвей Константинов
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