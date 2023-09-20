Помощник Алиева заявил о готовности плана интеграции армян Нагорного Карабаха
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что страна подготовила план интеграции армянского населения Нагорного Карабаха.
"Соответствующие государственные структуры разработали план широкой социально-экономической интеграции армянского населения Карабаха", — сказал он.
Детали плана пока не раскрываются.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении на территории спорного региона военной техники и солдат. Однако уже сегодня, 20 сентября, стороны договорились о прекращении огня. Тем временем жители Еревана собираются на антиправительственные протесты. По словам президента РФ Владимира Путина, российские миротворцы работают со всеми сторонами конфликта.
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