Минобороны: Карабах и Баку договорились прекратить огонь при помощи миротворцев

Договорённость о полном прекращении боевых действий между Азербайджаном и Нагорным Карабахом была достигнута при посредничестве российских миротворцев, подтвердили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"При посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий", — говорится в опубликованном сообщении.