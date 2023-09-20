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20 сентября, 10:18

Минобороны: Карабах и Баку договорились прекратить огонь при помощи миротворцев

Договорённость о полном прекращении боевых действий между Азербайджаном и Нагорным Карабахом была достигнута при посредничестве российских миротворцев, подтвердили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"При посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий", — говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве добавили, что договорённости будут реализованы в координации с командованием российского миротворческого контингента.

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле миротворцев в Карабахе

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле миротворцев в Карабахе

Напомним, 19 сентября 2023 года Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. В Баку обвинили Ереван в размещении на территории спорного региона военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признавал азербайджанский суверенитет над регионом. Однако конфликт продлился недолго: уже сегодня стороны договорились о прекращении огня. Тем временем в Армении заявляют о 32 погибших и более 200 раненых.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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