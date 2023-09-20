У кабмина в Ереване собираются люди после известия о прекращении огня в Карабахе
У здания правительства в центре Еревана снова начали собираться протестующие после того, как Азербайджан и власти Карабаха договорились о прекращении огня. Собравшиеся, как и вчера, скандируют антиправительственные лозунги, требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Здание кабмина при этом оцеплено усиленным кордоном специальных сил полиции.
Напомним, 19 сентября 2023 года Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. В Баку обвинили Ереван в размещении на территории спорного региона военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признавал азербайджанский суверенитет над регионом. Однако конфликт продлился недолго: уже сегодня стороны договорились о прекращении огня. Тем временем в Армении заявляют о 32 погибших и более 200 раненых.