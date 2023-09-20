У кабмина в Ереване собираются люди после известия о прекращении огня в Карабахе

У здания правительства в центре Еревана снова начали собираться протестующие после того, как Азербайджан и власти Карабаха договорились о прекращении огня. Собравшиеся, как и вчера, скандируют антиправительственные лозунги, требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Здание кабмина при этом оцеплено усиленным кордоном специальных сил полиции.