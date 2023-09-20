Кто на самом деле остановил Третью карабахскую войну Какие силы способствовали остановке эскалации в Нагорном Карабахе и почему территориальные споры между Арменией и Азербайджаном могут продолжиться? 20 сентября, 12:48 Какие силы способствовали остановке экскалации в Нагорном Карабахе. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Армения предсказуемо лишается суверенитета, сдав Арцах. Вчерашняя эскалация, которую Баку назвал "антитеррористическими учениями" в Нагорно-Карабахской Республике (НКР), унесла жизни 32 человек, более 200 — ранены. Конфликт остановлен усилиями российских миротворцев, которые смогли вывести из-под обстрела 2261 граждан республики, из них 1049 — дети. Сейчас они находятся в базовом центре миротворцев в районе аэродрома Степанакерта, где расположен медицинский отряд наших военных.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, ранее официально признавший власть Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявил, что Ереван надеется на то, что теперь российские миротворцы защитят гражданское население. Накануне обострения, 3 сентября, Пашинян упрекал Россию в невыполнении миссии по обеспечению безопасности Карабаха. Стоит напомнить, что именно премьер-министр Армении в 2022 году и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой НКР — территория Азербайджана. Это заявление и сковало возможности российских миротворцев, а также предоставило почву Баку для военных операций.

— Российские миротворцы делают всё возможное, чтобы защитить мирное население в Карабахе. В нашем основном пункте базирования уже свыше двух тысяч гражданских лиц, из них более тысячи детей. Мы в очень тесном контакте находимся со всеми сторонами конфликта — и с властями в Ереване, и в Степанакерте, и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло, — заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с главой МИД Китая Ван И.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что важно учитывать трёхсторонние договорённости Азербайджана, Армении и России, а также признание премьер-министром Пашиняном территории Азербайджана в границах 1991 года. Когда "армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана".

— Сейчас речь идёт о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории. Обвинения в адрес России — беспочвенные и необоснованные, — напомнил Песков.

По его словам, Армения была и остаётся очень важным союзником и партнёром России. Продолжаются контакты и с Азербайджаном, и с жителями НКР. В армянском сегменте соцсетей появились видеоролики, как местное население покидает Степанакерт.

Армяне покидают Степанакерт. Видео © t.me / СОЛОВЬЁВ

Reuters цитирует заявления властей непризнанной республики о том, что Армения понимает, что карабахские армяне открыты для переговоров с Баку. Достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих ВС Армении из зоны развёртывания российского миротворческого контингента и полном разоружении вооружённых формирований армии обороны Нагорного Карабаха. 21 сентября на встрече с властями Азербайджана начнётся обсуждение о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян НКР.

— Необходимо понимать, что на наших глазах происходит закрытие политического проекта "Нагорная Карабахская Республика". Всё это было ожидаемо уже осенью 2020 года, когда были подписаны первые трёхсторонние заявления, — вывод неконтролируемых Баку вооружённых сил из НКР, роспуск местных властей республики. Арцах сдал Пашинян, поставив свою подпись под документом, который, фактически, эту сдачу регламентировал. Заслугой России стало то, что удалось остановить кровопролитие и выиграть время для Армении и Нагорного Карабаха, чтобы найти компромисс. Однако, время было использовано официальным Ереваном по самому негативному сценарию. Фактически, все три года Пашинян готовил почву для нового конфликта, чтобы обвинить Россию в неспособности обеспечивать безопасность и создать условия для требований вывода российской военной базы и выхода Армении из ОДКБ, — отмечает политолог Дмитрий Родионов.

Произойдёт предсказуемая реинтеграция региона в состав Азербайджана, часть армянского населения, скорее всего, будет вынуждена покинуть территорию НКР, уверен Родионов. Но НКР — не конечная цель территорий Армении, говорит эксперт. Интересы Азербайджана и Турции также связаны и с открытием Зангезурского коридора. 6 сентября МИД Азербайджана заявил о наличии "плана Б" по созданию Зангезурского коридора без Армении. По словам азербайджанской стороны, этот проект мог бы составить дополнительные 5–8 млн тонн грузов, что выгодно не только для Баку и Еревана, но и для других стран.

С 1995 года Зангезур является частью образованной Сюникской области Республики Армения. Историческая передача этого участка состоялась 30 ноября 1920 года, когда ЦК АКП(б) был принят указ о передаче Зангезура Советской Армении. До этого Зангезур являлся древней азербайджанской территорией. Это привело к полному отделению Нахичевани от Азербайджана. Сейчас Нахичеванская Автономная Республика (НАР) является частью Азербайджана, но отделена территорией Армении. Поэтому этот Зангезурский коридор крайне важен Баку для прямой дороги к собственному анклаву.

Заинтересованность в этом проекте высказывает и Турция, глава страны напомнил об этом практически сразу после начала обострения в Нагорном Карабахе. На что Ереван ответил, что у Армении нет обязательств открывать Зангезурский коридор. Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что обсуждения о Зангезурском коридоре, которые были искусственно введены в оборот, не могут продвигаться как легитимное требование. Более того, Ереван был против его открытия, и позиция не изменилась. "Армения не брала на себя такого обязательства документом от 9 ноября, речь шла только об открытии коммуникаций, и Армения готова к этому", — сказал дипломат.

Авторы Елена Стафеева