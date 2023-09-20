Автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Карабахе, военные погибли
Автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе, военные погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сейчас российские и азербайджанские представители следственных органов работают на месте происшествия.
"20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населённого пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, новое обострение в Карабахе произошло 19 сентября 2023 года, когда Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Президент РФ Владимир Путин особенно подчеркнул, что миротворцы активно работают со всеми сторонами в Карабахе, а также делают всё для того, чтобы защитить мирное население.
ТАСС / Станислав Красильников