Автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Карабахе, военные погибли

Автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе, военные погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сейчас российские и азербайджанские представители следственных органов работают на месте происшествия.

"20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населённого пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", — говорится в заявлении ведомства.