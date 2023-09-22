Регион

Уведомления отключены

22 сентября, 06:42

Баку направил в Степанакерт гуманитарную помощь с продуктами питания

МЧС Азербайджана отправило продовольствие армянскому населению Карабаха

<p>Гумпомощь, отправленная Баку в Нагорный Карабах. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/azertacnews/12659" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AZERTAC</a></p>

Гумпомощь, отправленная Баку в Нагорный Карабах. Обложка © Telegram / AZERTAC

МЧС Азербайджана распорядилось отправить продовольствие армянскому населению Нагорного Карабаха в качестве гумпомощи. Об этом сообщает информационное агентство АзерТадж.

Так, из Агдамского района отправлено два 20-тонных грузовика с различными продуктами питания и средствами гигиены и две легковые машины с хлебом. Гуманитарная помощь доставляется по уже действующей дороге Агдам – Ханкенди.

Справедливый мир и искренний диалог: Баку предложил Еревану провести переговоры

Справедливый мир и искренний диалог: Баку предложил Еревану провести переговоры

Напомним, 19 сентября 2023 года Баку развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, при этом обвинив Ереван в размещении на своей территории военной техники и солдат. А до этого премьер Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений, а 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Накануне представители Баку и Степанакерта провели переговоры, на которых власти Азербайджана представили планы по реинтеграции региона.

Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Азербайджан
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров