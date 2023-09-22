Баку направил в Степанакерт гуманитарную помощь с продуктами питания

МЧС Азербайджана распорядилось отправить продовольствие армянскому населению Нагорного Карабаха в качестве гумпомощи. Об этом сообщает информационное агентство АзерТадж.

Так, из Агдамского района отправлено два 20-тонных грузовика с различными продуктами питания и средствами гигиены и две легковые машины с хлебом. Гуманитарная помощь доставляется по уже действующей дороге Агдам – Ханкенди.