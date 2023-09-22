Справедливый мир и искренний диалог: Баку предложил Еревану провести переговоры
МИД Азербайджана: Баку предложил Еревану искренний диалог и справедливый мир
Заместитель спецпредставителя президента на освобожденных территориях Нагорного Карабаха Башир Гаджиев, депутат Национального собрания Азербайджана Рамин Мамедов (слева направо на втором плане) и депутаты парламента Нагорного Карабаха Давид Мелкумян и Арег Авагян (справа налево на первом плане) на встрече представителей Азербайджана и армянского населения Нагорного Карабаха в городской администрации. Обложка © ТАСС / Петров Сергей
Баку предлагает Еревану справедливый мир и искренний диалог. Об этом сообщил на заседании СБ ООН глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Несмотря на все серьёзные вызовы, проистекающие из деструктивной позиции Армении, Азербайджан вновь подтверждает свою готовность к искреннему диалогу и переговорам на основе равного уважения легитимных интересов каждого", — пояснил Байрамов.
По его словам, Баку предлагает Армении справедливый, устойчивый мир и надеется, что страна ответит взаимностью. Байрамов подчеркнул, что Азербайджан искренне готов гарантировать этническим армянам Карабаха все права и свободы.
Напомним, 19 сентября Баку начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, озвучив обвинения в сторону Еревана в размещении там военной техники и солдат. Некоторое время до этого премьер Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. На следующий день удалось эвакуировать примерно пять тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Позднее представители Баку и Степанакерта провели переговоры, на которых Азербайджан представил планы по реинтеграции региона.