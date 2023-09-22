Справедливый мир и искренний диалог: Баку предложил Еревану провести переговоры

Баку предлагает Еревану справедливый мир и искренний диалог. Об этом сообщил на заседании СБ ООН глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Несмотря на все серьёзные вызовы, проистекающие из деструктивной позиции Армении, Азербайджан вновь подтверждает свою готовность к искреннему диалогу и переговорам на основе равного уважения легитимных интересов каждого", — пояснил Байрамов.