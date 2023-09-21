ГП Азербайджана возбудила уголовные дела из-за гибели российских миротворцев
Генпрокуратура Азербайджана возбудила два уголовных дела из-за гибели шести российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, однако, по каким именно статьям были заведены дела, там уточнять не стали.
В пресс-службе пояснили, что 20 сентября в районе села Джанятаг азербайджанские военные по ошибке приняли машину миротворцев за транспорт карабахских формирований из-за "сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий".
"В результате происшествия погибло пять военнослужащих РМК", — говорится в сообщении.
Кроме этого, в тот же день на территории Джанятага, по данным ведомства, "неустановленными членами незаконных армянских вооружённых формирований" был обстрелян КамАЗ с российскими миротворцами. В результате погиб один военный и ещё один получил ранения.
Напомним, накануне автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе, военные погибли. Это произошло в районе населённого пункта Джанятаг. Сегодня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, в ходе которого лидер Азербайджана принёс свои соболезнования и извинения, а также заявил о проведении "самого тщательного расследования" произошедшего и пообещал, что все ответственные понесут наказание. Позже СМИ сообщили о первых задержанных по этому делу, а также об отстранении их командира.
Как сообщал Лайф, 19 сентября Баку начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. При этом ранее премьер Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Сегодня представители Баку и Степанакерта провели переговоры, на которых Азербайджан представил планы по реинтеграции региона.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.
ТАСС / Станислав Красильников