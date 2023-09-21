ГП Азербайджана возбудила уголовные дела из-за гибели российских миротворцев

Генпрокуратура Азербайджана возбудила два уголовных дела из-за гибели шести российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, однако, по каким именно статьям были заведены дела, там уточнять не стали.

В пресс-службе пояснили, что 20 сентября в районе села Джанятаг азербайджанские военные по ошибке приняли машину миротворцев за транспорт карабахских формирований из-за "сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий".

"В результате происшествия погибло пять военнослужащих РМК", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в тот же день на территории Джанятага, по данным ведомства, "неустановленными членами незаконных армянских вооружённых формирований" был обстрелян КамАЗ с российскими миротворцами. В результате погиб один военный и ещё один получил ранения.