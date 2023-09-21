В Кремле прокомментировали сообщения о задержании виновных в гибели миротворцев в Карабахе

"Ведётся следствие, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства с президентом Азербайджана. Принесены извинения. Также мы видели информацию о том, что были отстранены от исполнения своих обязанностей некоторые люди. Есть задержанные в связи с этим", — сказал представитель Кремля журналистам, отметив, что в Москве пока не знают всех деталей.