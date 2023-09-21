В Кремле прокомментировали сообщения о задержании виновных в гибели миротворцев в Карабахе
Песков: Кремль в курсе задержания виновных в гибели миротворцев в Карабахе
По факту гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведётся следствие. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по делу о гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведётся следствие. Видео © LIFE
"Ведётся следствие, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства с президентом Азербайджана. Принесены извинения. Также мы видели информацию о том, что были отстранены от исполнения своих обязанностей некоторые люди. Есть задержанные в связи с этим", — сказал представитель Кремля журналистам, отметив, что в Москве пока не знают всех деталей.
Напомним, накануне автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе, военные погибли. Это произошло в районе населённого пункта Джанятаг. Сегодня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, в ходе которого лидер Азербайджана принёс свои соболезнования и извинения, а также заявил о проведении "самого тщательного расследования" произошедшего и пообещал, что все ответственные понесут наказание. Позже СМИ сообщили о первых задержанных по этому делу, а также об отстранении их командира.
Как сообщал Лайф, 19 сентября Баку начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. При этом ранее премьер Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Сегодня представители Баку и Степанакерта провели переговоры, на которых Азербайджан представил планы по реинтеграции региона.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина.
ТАСС / AP / Sergei Grits