Кто мог заказать российских миротворцев в Нагорном Карабахе Убийство миротворцев: кто втягивает Россию в войну, которую она только что остановила. 21 сентября, 12:35 В Нагорном Карабахе неизвестные обстреляли автомобиль с российскими миротворцами, которые возвращались с наблюдательного поста. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль с российскими миротворцами, которые возвращались с наблюдательного поста. Все они погибли. Минобороны Азербайджана уже взяло вину на себя, заявив, что выражает глубочайшие соболезнования в связи с гибелью военных РФ. Президент республики Ильхам Алиев по телефону выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину.

Сообщается, что уже нашли подозреваемых — в рядах ВС Азербайджана. По данным СМИ, командира корпуса, подчинённые которого, предположительно, виновны в гибели российских военнослужащих, отстранили от обязанностей.

Расследовать это дело до конца, а главное — назвать заказчиков — крайне важно. Ведь, если речь идёт о преднамеренном убийстве, на этом дело явно не закончится.

Случайность или провокация

Конечно, можно предположить, что это просто трагическая случайность, военные обстреляли неопознанный ими автомобиль, не зная, что это российские миротворцы, приняли их за противника — конечно, такое бывает. Но если даже представить себе, что это совпадение, то слишком уж оно невероятное и произошло ровно тогда, "когда нужно".

В тот же день стало известно, что противоборствующим сторонам удалось достичь договорённости о прекращении огня, и сделано это было при прямом посредничестве российских военных. Кроме того, все те сутки, что шли боевые действия, миротворцы занимались своими непосредственными обязанностями — спасали жизни мирных граждан. И справились с задачей отлично — по сообщению Минобороны, всего из трёх районов в Нагорном Карабахе было эвакуировано пять тысяч человек. Опять же при посредничестве миротворцев начались переговоры между представителями армян Карабаха и официальных властей Азербайджана.

Все те сутки, что шли боевые действия, миротворцы занимались своими непосредственными обязанностями — спасали жизни мирных граждан. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Кому это могло не понравиться? Очевидно, тем, кто рассчитывал на куда более затяжной и кровавый характер развития событий. И тем, кто не первый год ведёт кампанию по дискредитации российских миротворцев и хотел бы либо добиться их быстрого вывода в результате провокации, либо втягивания их непосредственно в боевые действия.

Такое уже не раз было в истории

Ситуация может напомнить события в Южной Осетии в августе 2008-го. Тогда последней каплей для Москвы стало циничное убийство грузинскими военными наших практически безоружных миротворцев. Конечно, ситуация в Карабахе принципиально отличается, однако убийство миротворцев как способ побудить их коллег открыть ответный огонь по предполагаемым убийцам, что может втянуть их в полномасштабные боестолкновения, — вполне "рабочий вариант" для провокации.

Ситуация может напомнить события в Южной Осетии в августе 2008-го. Южная Осетия. 12 августа 2008 год. Российские миротворцы по дороге к Цхинвалу. Фото © ТАСС / Сергей Узаков

Также на ум приходит инцидент со сбитым российским вертолётом Ми-24 во время предыдущей войны в Карабахе, в результате чего погибли двое военнослужащих. Напомню, инцидент тогда фактически замяли, азербайджанская сторона объявила об уголовном деле в отношении операторов ПЗРК, однако, чем всё это закончилось, неизвестно. Похоже, что дело спустили на тормозах, а дальнейшее развитие событий в регионе (подписание трёхсторонних соглашений) создало информационный фон, способствующий тому, чтобы все забыли об этом.

Тем не менее очевидно, что кто-то тогда очень хотел втянуть Россию в войну. Тут можно вспомнить и случай с нашим Су-24, сбитым турецкими истребителями F-16 в сирийском небе осенью 2015-го. И тогда многие игроки хотели бы если не военного столкновения России с Турцией, то серьёзного охлаждения отношений между ними.

Кстати, ввязывание России в карабахскую войну в итоге также могло бы привести к столкновению с Турцией, у которой военные обязательства перед Азербайджаном, как и у России — перед Арменией. А эффективным взаимодействием Москвы и Анкары давно недовольны на Западе. Но вернёмся к инциденту с миротворцами. Какие тут могут быть версии?

Первая, как я уже говорил, — трагическая случайность. Именно эта версия, кстати, была озвучена после инцидента с нашим вертолётом в 2020 году.

Вторая версия — намеренное убийство, но из "хулиганских" побуждений. То есть некие азербайджанские военные могли совершить это чисто из "куража", чтобы показать российским миротворцам, что "они тут никто" и их время на азербайджанской земле подходит к концу. Такую версию, кстати, у себя в ТГ-канале выдвигает военкор Дмитрий Стешин.

— Разумеется, всё порешавшему Азербайджану и даром не нужны были убийства российских миротворцев, и он поспешил осудить. На первый взгляд. С другой стороны, можно обратиться к блатному дискурсу, который так ценим в тех широтах: это похоже на метку бритвой, которую оставляют на лице на память — чтобы все видели статус пассажира, играющего в карты без денег на кармане. Потому что меченый в ответ ничего не сделает. И будет помнить, что ничего делать не надо, — пишет он.

Третья и самая неприятная для всех — сознательная провокация с целью втянуть Россию в войну. Ведь желание Запада открыть "второй фронт" против России никто не отменял, а слишком быстрое и мирное решение конфликта явно разочаровало его разжигателей). Это задача-максимум. Задача-минимум — поссорить Россию с Азербайджаном, Арменией, Турцией — да со всеми, с кем только можно.

России удалось главное — остановить новую бойню. Но можно ли это считать окончательным результатом? Тем более что ещё непонятно, как будут развиваться события дальше, надолго ли ещё останутся миротворцы в регионе: хотя их мандат подразумевает ещё почти два года, с обеих сторон раздаются требования их вывода. И главное, наверняка будут новые провокации.

К слову, это нападение не первое. Как сообщили в российском Минобороны, за день до этого колонна миротворцев в ходе сопровождения гражданского населения подверглась обстрелу. Тогда обошлось без жертв, но уже сутки спустя они появились.

Авторы Дмитрий Родионов