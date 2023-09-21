Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе

Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств РФ.

Также, по данным агентства, от исполнения своих обязанностей отстранён командир корпуса азербайджанских вооружённых сил, подчинённые которого виновны в гибели российских военных.

"Командир корпуса азербайджанских вооружённых сил, подчинённые которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранён от обязанностей", — сообщил собеседник агентства.

Напомним, накануне автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Карабахе, военные погибли. Это произошло в районе населённого пункта Джанятаг. Сегодня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, в ходе которого лидер Азербайджана принёс свои соболезнования и извинения, а также заявил о проведении "самого тщательного расследования" произошедшего и пообещал, что все ответственные понесут наказание.