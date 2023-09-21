Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе
РИАН: Задержаны подозреваемые в гибели миротворцев РФ в Нагорном Карабахе
Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств РФ.
Также, по данным агентства, от исполнения своих обязанностей отстранён командир корпуса азербайджанских вооружённых сил, подчинённые которого виновны в гибели российских военных.
"Командир корпуса азербайджанских вооружённых сил, подчинённые которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранён от обязанностей", — сообщил собеседник агентства.
Напомним, накануне автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Карабахе, военные погибли. Это произошло в районе населённого пункта Джанятаг. Сегодня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, в ходе которого лидер Азербайджана принёс свои соболезнования и извинения, а также заявил о проведении "самого тщательного расследования" произошедшего и пообещал, что все ответственные понесут наказание.
Как сообщал Лайф, 19 сентября Баку начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. При этом ранее премьер Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Сегодня стало известно, что делегация армян региона прибыла на встречу с представителями Баку в Евлах. К настоящему моменту переговоры уже завершились.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина.
ТАСС / AP / Dmitry Lovetsky