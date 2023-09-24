Эрдоган встретится с Алиевым, чтобы обсудить "разоружение сепаратистских солдат"

Президент Турции Тайип Эрдоган 25 сентября посетит Нахичевань после операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. В ходе визита Эрдоган встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обсуждения отношений между двумя странами. На встрече также обсудят региональные и международные события, сообщил телеканал NTV.

Ожидается, что стороны обсудят Зангезурский коридор, а также операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе и "процесс разоружения сепаратистских солдат".