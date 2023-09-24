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24 сентября, 11:04

Эрдоган встретится с Алиевым, чтобы обсудить "разоружение сепаратистских солдат"

NTV: 25 сентября Эрдоган посетит Азербайджан после операции в Нагорном Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган 25 сентября посетит Нахичевань после операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. В ходе визита Эрдоган встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обсуждения отношений между двумя странами. На встрече также обсудят региональные и международные события, сообщил телеканал NTV.

Ожидается, что стороны обсудят Зангезурский коридор, а также операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе и "процесс разоружения сепаратистских солдат".

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Армянских беженцев эвакуируют из Карабаха под конвоем российских миротворцев

Ранее завершились переговоры делегаций Азербайджана и армян Нагорного Карабаха, которые проходили в Евлахе. Азербайджанскую делегацию представлял депутат парламента Рамин Мамедов, которого президент республики Ильхам Алиев наделил полномочиями вести официальные контакты с армянами из Карабаха.

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Getty Images

Александра Мышляева
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