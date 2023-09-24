Армянских беженцев эвакуируют из Карабаха под конвоем российских миротворцев

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) планируют переправить пострадавших от боевых действий жителей в Армению, содействие в выполнении гуманитарной задачи окажут миротворцы РФ. Об этом сообщает ереванский портал 24News со ссылкой на инфоцентр НКР.

"Семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий и желающие покинуть республику, будут переправлены в Армению в сопровождении российских миротворцев", — отмечается в тексте.