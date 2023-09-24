Армянских беженцев эвакуируют из Карабаха под конвоем российских миротворцев
Власти Нагорного Карабаха готовятся эвакуировать часть населения в Армению
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) планируют переправить пострадавших от боевых действий жителей в Армению, содействие в выполнении гуманитарной задачи окажут миротворцы РФ. Об этом сообщает ереванский портал 24News со ссылкой на инфоцентр НКР.
"Семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий и желающие покинуть республику, будут переправлены в Армению в сопровождении российских миротворцев", — отмечается в тексте.
Правительство Карабаха добавило, что также будет проводиться эвакуация и других групп населения, о чём сообщат дополнительно.
Напомним, 19 сентября 2023 года Баку развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении на своей территории военной техники и солдат. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. 20 сентября стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь для беженцев. Военные Карабаха приступили к сдаче оружия, а Азербайджан уже разминирует территорию, где велись бои.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ