Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха
Помощник Алиева Гаджиев: Азербайджан создал спецгруппу для интеграции Карабаха
Для решения вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, Баку создал специальную правительственную группу. Об этом в беседе с Politico рассказал советник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев.
"Создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашённой независимости", — заявил высокопоставленный чиновник.
Он отметил, что до недавнего времени Карабах был одной из самых милитаризированных зон в мире, однако это в прошлом. По его словам, гарантия доступа гуманитарной помощи говорит о том, что Баку готов обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции.
Ранее Лайф писал, что в окрестности Степанакерта приехали иностранные военные атташе с целью ознакомиться с обстановкой и процессом разоружения сил Нагорного Карабаха. В числе прибывших — представители России, Китая, Ирана, Казахстана, Белоруссии и ряда других стран.
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