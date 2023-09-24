Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха

Для решения вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, Баку создал специальную правительственную группу. Об этом в беседе с Politico рассказал советник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев.

"Создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашённой независимости", — заявил высокопоставленный чиновник.

Он отметил, что до недавнего времени Карабах был одной из самых милитаризированных зон в мире, однако это в прошлом. По его словам, гарантия доступа гуманитарной помощи говорит о том, что Баку готов обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции.