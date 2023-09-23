Иностранные военные атташе прибыли в Карабах
РИАН: В район Степанакерта прибыли иностранные военные атташе
Иностранные военные атташе приехали в район Степанакерта. Обложка © trend.az
В окрестности Степанакерта (азербайджанское название — Ханкенди) приехали иностранные военные атташе с целью ознакомиться с обстановкой и процессом разоружения сил Нагорного Карабаха. Об этом сообщает азербайджанский портал Trend.
По его данным, атташе посетили Шушу в сопровождении представителей Министерства обороны Азербайджана. Как пишет РИА "Новости", в числе прибывших — представители России, Китая, Ирана, Казахстана, Белоруссии и ряда других стран.
Иностранные военные атташе приехали в район Степанакерта. Фото © trend.az
Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 19 сентября 2023 года: Баку развернул там "антитеррористические мероприятия", при этом обвинив Ереван в размещении на своей территории военной техники и солдат. И Армения, и Азербайджан сообщали о жертвах столкновений. 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при содействии российских миротворцев договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. 23 сентября ВС Азербайджана начали разминирование территории Нагорного Карабаха, где шли бои.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.