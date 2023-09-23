Регион

Уведомления отключены

23 сентября, 17:24

Иностранные военные атташе прибыли в Карабах

РИАН: В район Степанакерта прибыли иностранные военные атташе

<p>Иностранные военные атташе приехали в район Степанакерта. Обложка © <a href="https://www.trend.az/azerbaijan/society/3802027.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">trend.az</a></p>

Иностранные военные атташе приехали в район Степанакерта. Обложка © trend.az

В окрестности Степанакерта (азербайджанское название — Ханкенди) приехали иностранные военные атташе с целью ознакомиться с обстановкой и процессом разоружения сил Нагорного Карабаха. Об этом сообщает азербайджанский портал Trend.

По его данным, атташе посетили Шушу в сопровождении представителей Министерства обороны Азербайджана. Как пишет РИА "Новости", в числе прибывших — представители России, Китая, Ирана, Казахстана, Белоруссии и ряда других стран.

Иностранные военные атташе приехали в район Степанакерта. Фото © trend.az

Иностранные военные атташе приехали в район Степанакерта. Фото © trend.az

Российские миротворцы доставили жителям Карабаха более 50 тонн гумпомощи

Российские миротворцы доставили жителям Карабаха более 50 тонн гумпомощи

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 19 сентября 2023 года: Баку развернул там "антитеррористические мероприятия", при этом обвинив Ереван в размещении на своей территории военной техники и солдат. И Армения, и Азербайджан сообщали о жертвах столкновений. 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при содействии российских миротворцев договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. 23 сентября ВС Азербайджана начали разминирование территории Нагорного Карабаха, где шли бои.

Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров