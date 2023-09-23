Иностранные военные атташе прибыли в Карабах

В окрестности Степанакерта (азербайджанское название — Ханкенди) приехали иностранные военные атташе с целью ознакомиться с обстановкой и процессом разоружения сил Нагорного Карабаха. Об этом сообщает азербайджанский портал Trend.

По его данным, атташе посетили Шушу в сопровождении представителей Министерства обороны Азербайджана. Как пишет РИА "Новости", в числе прибывших — представители России, Китая, Ирана, Казахстана, Белоруссии и ряда других стран.

Иностранные военные атташе приехали в район Степанакерта. Фото © trend.az