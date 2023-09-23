Миротворцы РФ обеспечили доставку гуманитарного груза в Нагорный Карабах
Минобороны: Россия доставила мирному населению Карабаха более 50 тонн гумпомощи
Российский миротворческий контингент продолжает выполнение миссии в Нагорном Карабахе. Как рассказали в Минобороны РФ, в частности, военные обеспечивают доставку гуманитарного груза для мирного населения региона.
Россия доставила мирному населению Карабаха более 50 тонн гумпомощи. Видео © t.me / Минобороны РФ
"Всего грузовым транспортом российских миротворцев в Степанакерт доставлено свыше 50 тонн груза, в том числе продовольственные пайки и гигиенические наборы, включающие в себя предметы первой необходимости", — сообщили в ведомстве и показали видео доставки.
В Министерстве обороны уточнили, что сейчас в расположении российского миротворческого контингента находится 826 мирных жителей. В их числе — более 400 детей, которые не имеют возможность вернуться в свои дома. Всем им оказывается необходимая помощь.
Ситуация на данной территории обострилась 19 сентября 2023 года Баку развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, при этом обвинив Ереван в размещении на своей территории военной техники и солдат. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. 22 сентября военные Нагорного Карабаха начали сдачу оружия под контролем российских миротворцев.
t.me / Минобороны РФ