Миротворцы РФ обеспечили доставку гуманитарного груза в Нагорный Карабах

Российский миротворческий контингент продолжает выполнение миссии в Нагорном Карабахе. Как рассказали в Минобороны РФ, в частности, военные обеспечивают доставку гуманитарного груза для мирного населения региона.

Россия доставила мирному населению Карабаха более 50 тонн гумпомощи. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Всего грузовым транспортом российских миротворцев в Степанакерт доставлено свыше 50 тонн груза, в том числе продовольственные пайки и гигиенические наборы, включающие в себя предметы первой необходимости", — сообщили в ведомстве и показали видео доставки.