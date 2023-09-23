Азербайджан начал разминировать территории в Карабахе
ВС Азербайджана начали разминировать территории Нагорного Карабаха, где шли бои
Вооружённые силы Азербайджана приступили к разминированию территорий в Нагорном Карабахе, где проходили боевые действия. Об этом рассказал начальник пресс-службы ВС страны Анар Эйвазов.
"Начали процесс разминирования. Также мы разворачиваем гуманитарные лагеря для нуждающихся, их несколько, каждый может разместить до тысячи человек. Параллельно доставляем в регион питание, воду, топливо", — подчеркнул Эйвазов в беседе с РИА "Новости".
Он не назвал точную дату, когда ВС Азербайджана войдут в Ханкенди (Степанакерт), но уточнил, что армия страны тесно взаимодействует с российскими миротворцами ради обеспечения безопасности мирных жителей.
Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 19 сентября 2023 года: Баку развернул там "антитеррористические мероприятия", при этом обвинив Ереван в размещении на своей территории военной техники и солдат. И Армения, и Азербайджан сообщали о жертвах столкновений. 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при содействии российских миротворцев договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Позже в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы доставили мирным жителям Карабаха более 50 тонн гуманитарной помощи.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.
ТАСС / Валерий Шарифулин