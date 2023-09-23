Азербайджан начал разминировать территории в Карабахе

Вооружённые силы Азербайджана приступили к разминированию территорий в Нагорном Карабахе, где проходили боевые действия. Об этом рассказал начальник пресс-службы ВС страны Анар Эйвазов.

"Начали процесс разминирования. Также мы разворачиваем гуманитарные лагеря для нуждающихся, их несколько, каждый может разместить до тысячи человек. Параллельно доставляем в регион питание, воду, топливо", — подчеркнул Эйвазов в беседе с РИА "Новости".

Он не назвал точную дату, когда ВС Азербайджана войдут в Ханкенди (Степанакерт), но уточнил, что армия страны тесно взаимодействует с российскими миротворцами ради обеспечения безопасности мирных жителей.