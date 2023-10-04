Азербайджан отказался от участия во встрече в Гранаде с Арменией и ЕС
APA: Президент Азербайджана Алиев отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия во встрече в испанской Гранаде 5 октября с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Евросовета Шарля Мишеля, а также представителей Франции и Германии. Об этом сообщают азербайджанское агентство APA и портал Trend.
По данным агентства, Азербайджан предложил, чтобы во встрече, где должна была обсуждаться проблема Нагорного Карабаха, принимала участие Турция, однако Париж и Берлин выступили против, и в итоге этого не было сделано. Утверждается, что в предложенном пятистороннем формате сформировалась "антиазербайджанская атмосфера".
"На фоне проармянских заявлений французских официальных лиц, визита министра иностранных дел Франции в Армению и военного сотрудничества, заявлений о поставках оружия и боеприпасов, вчерашнего обвинения президента Совета ЕС Шарля Мишеля в адрес Азербайджана Азербайджан не увидел необходимости участвовать в переговорах такого формата", — пишет агентство.
Также не видит необходимости решать проблемы региона с далёкими от него странами.
Напомним, ранее Лайф рассказывал о том, что в октябре в испанской Гранаде состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. До этого Пашинян подтвердил признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана и указал, что Армения будет стремиться к тому, чтобы минимизировать зависимость от других стран.
19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. Позже стало известно, что Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года.
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