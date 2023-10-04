Азербайджан отказался от участия во встрече в Гранаде с Арменией и ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия во встрече в испанской Гранаде 5 октября с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Евросовета Шарля Мишеля, а также представителей Франции и Германии. Об этом сообщают азербайджанское агентство APA и портал Trend.

По данным агентства, Азербайджан предложил, чтобы во встрече, где должна была обсуждаться проблема Нагорного Карабаха, принимала участие Турция, однако Париж и Берлин выступили против, и в итоге этого не было сделано. Утверждается, что в предложенном пятистороннем формате сформировалась "антиазербайджанская атмосфера".

"На фоне проармянских заявлений французских официальных лиц, визита министра иностранных дел Франции в Армению и военного сотрудничества, заявлений о поставках оружия и боеприпасов, вчерашнего обвинения президента Совета ЕС Шарля Мишеля в адрес Азербайджана Азербайджан не увидел необходимости участвовать в переговорах такого формата", — пишет агентство.