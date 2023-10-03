Франция будет поставлять военную технику Армении

Париж согласен на подписание договора с Ереваном, по которому Франция будет поставлять в Армению военную технику. С таким заявлением выступила глава французского МИД Катрин Колонна.

"Франция дала согласие на подписание договора между Арменией и Францией, согласно которому Париж сможет предоставлять военную технику Армении для обеспечения обороны страны", — отметила она в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Кроме того, Колонна сообщила, что в будущем миссия европейских наблюдателей на границе Армении и Азербайджана расширится. Министр попросила главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля включить Армению в число стран, которые получают посредническую поддержку в мирном урегулировании со стороны Евросоюза. Глава МИД Франции также подчеркнула, что на сомнения в территориальной целостности Армении должна последовать жёсткая реакция, в том числе со стороны США.