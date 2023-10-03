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3 октября, 16:30

Азербайджан задержал сразу четырёх экс-руководителей Карабаха

АПА: Азербайджан задержал трёх экс-президентов и экс-спикера парламента Карабаха

<p>Бако Саакян, Аркадий Гукасян и Давид Ишханян. Обложка © <a href="https://t.me/apanewsrus/10623" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Агентство АПА</a></p>

Бако Саакян, Аркадий Гукасян и Давид Ишханян. Обложка © Агентство АПА

Бывшие руководители непризнанного Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также экс-спикер республиканского парламента Давид Ишханян задержаны азербайджанскими силовиками. Об этом в телеграм-канале сообщает агентство АПА.

По его данным, упомянутые политические деятели уже доставлены в Баку. Позже журналисты агентства сообщили о задержании ещё одного экс-президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, сейчас его тоже везут в Баку.

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Экс-министра иностранных дел Карабаха Бабаяна задержали в Азербайджане

Ранее Лайф рассказывал о том, что экс-главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна арестовали на азербайджанской границе и предъявили ему обвинения. Госпогранслужба Азербайджана опубликовала его фото после задержания. Позже Ереван обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Баку дать сведения о местонахождении и состоянии Варданяна.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. Позже стало известно, что Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года.

Наталья Исакова
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