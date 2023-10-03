Азербайджан задержал сразу четырёх экс-руководителей Карабаха

Бывшие руководители непризнанного Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также экс-спикер республиканского парламента Давид Ишханян задержаны азербайджанскими силовиками. Об этом в телеграм-канале сообщает агентство АПА.

По его данным, упомянутые политические деятели уже доставлены в Баку. Позже журналисты агентства сообщили о задержании ещё одного экс-президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, сейчас его тоже везут в Баку.