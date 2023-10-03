Азербайджан задержал сразу четырёх экс-руководителей Карабаха
АПА: Азербайджан задержал трёх экс-президентов и экс-спикера парламента Карабаха
Бако Саакян, Аркадий Гукасян и Давид Ишханян. Обложка © Агентство АПА
Бывшие руководители непризнанного Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также экс-спикер республиканского парламента Давид Ишханян задержаны азербайджанскими силовиками. Об этом в телеграм-канале сообщает агентство АПА.
По его данным, упомянутые политические деятели уже доставлены в Баку. Позже журналисты агентства сообщили о задержании ещё одного экс-президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, сейчас его тоже везут в Баку.
Ранее Лайф рассказывал о том, что экс-главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна арестовали на азербайджанской границе и предъявили ему обвинения. Госпогранслужба Азербайджана опубликовала его фото после задержания. Позже Ереван обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Баку дать сведения о местонахождении и состоянии Варданяна.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. Позже стало известно, что Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года.