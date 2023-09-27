Армения потребовала от ЕСПЧ обязать Азербайджан дать сведения о Варданяне

Ереван обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Баку дать сведения о местонахождении и состоянии задержанного экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна.

"Армянская сторона потребовала от ЕСПЧ обязать Баку предоставить информацию о том, куда был доставлен Варданян и в каком состоянии он сейчас", — сообщил сотрудник пресс-службы представителя Армении по международным правовым вопросам в беседе с ТАСС.