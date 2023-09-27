Армения потребовала от ЕСПЧ обязать Азербайджан дать сведения о Варданяне
Рубен Варданян. Обложка © ТАСС / AP / Edgar Harutyunyan
Ереван обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Баку дать сведения о местонахождении и состоянии задержанного экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна.
"Армянская сторона потребовала от ЕСПЧ обязать Баку предоставить информацию о том, куда был доставлен Варданян и в каком состоянии он сейчас", — сообщил сотрудник пресс-службы представителя Армении по международным правовым вопросам в беседе с ТАСС.
Как сообщал Лайф, на азербайджанской границе задержали бывшего главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна, который пытался попасть в армянский Горис. Позже в телеграм-канале политика появился пост его супруги Вероники Зонабенд, которая подтвердила задержание.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Однако уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. В Баку также сообщили о гибели 192 азербайджанских военных во время операции в Карабахе.