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27 сентября, 07:28

В Баку сообщили о гибели 192 азербайджанских военных во время операции в Карабахе

Минздрав Азербайджана: 192 военных погибли в ходе операции в Нагорном Карабахе

Более 190 азербайджанских военных погибли в ходе антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Азербайджана.

"Во время локальных антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих Вооружённых сил Азербайджанской Республики", — говорится в сообщении.

Указывается, что 180 погибших были военными Минобороны Азербайджана, а 12 — МВД республики. Также ещё 511 военнослужащих получили ранения.

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Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Однако уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминировать территорию и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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