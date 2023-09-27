В Баку сообщили о гибели 192 азербайджанских военных во время операции в Карабахе

Более 190 азербайджанских военных погибли в ходе антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Азербайджана.

"Во время локальных антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих Вооружённых сил Азербайджанской Республики", — говорится в сообщении.