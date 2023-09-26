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26 сентября, 17:31

Более 120 человек погибли при взрыве на складе топлива в Карабахе

Минздрав Армении: 125 человек погибли при взрыве в бензохранилище в Карабахе

<p>Место взрыва на бензохранилище в Карабахе. Фото © Инфоцентр Арцаха</p>

Место взрыва на бензохранилище в Карабахе. Фото © Инфоцентр Арцаха

Не менее 125 человек погибли в результате взрыва в бензохранилище на автодороге Степанакерт – Аскеран в Нагорном Карабахе, их останки перевезли в Армению. Об этом сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян на брифинге в гуманитарном центре при правительстве.

"Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе. Они доставлены в соответствующее подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация. В процессе мы обнародуем полученные данные", — сказала министр.

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Ранее Лайф писал, что перед мощным взрывом на заправке в Степанакерте собралась многокилометровая очередь из машин. По предварительным данным, резервуар вмещал около ста тонн топлива. По словам омбудсмена региона Гегама Степаняна, состояние большинства из пострадавших тяжёлое.

Александра Мышляева
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