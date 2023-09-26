Более 120 человек погибли при взрыве на складе топлива в Карабахе
Минздрав Армении: 125 человек погибли при взрыве в бензохранилище в Карабахе
Место взрыва на бензохранилище в Карабахе. Фото © Инфоцентр Арцаха
Не менее 125 человек погибли в результате взрыва в бензохранилище на автодороге Степанакерт – Аскеран в Нагорном Карабахе, их останки перевезли в Армению. Об этом сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян на брифинге в гуманитарном центре при правительстве.
"Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе. Они доставлены в соответствующее подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация. В процессе мы обнародуем полученные данные", — сказала министр.
Ранее Лайф писал, что перед мощным взрывом на заправке в Степанакерте собралась многокилометровая очередь из машин. По предварительным данным, резервуар вмещал около ста тонн топлива. По словам омбудсмена региона Гегама Степаняна, состояние большинства из пострадавших тяжёлое.