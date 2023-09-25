На заправке в Степанакерте рванула цистерна с бензином — пострадали десятки человек

Мощный взрыв прогремел на заправке в Степанакерте, возле которой растянулась многокилометровая очередь из машин желающих покинуть Нагорный Карабах. По предварительным данным, взорвался резервуар с бензином объёмом около ста тонн. Число пострадавших неизвестно, армянские СМИ утверждают, что их в районе двухсот. Раненых с ожогами госпитализируют в районные больницы.