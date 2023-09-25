На заправке в Степанакерте рванула цистерна с бензином — пострадали десятки человек
Мощный взрыв прогремел на заправке в Нагорном Карабахе, есть пострадавшие
Мощный взрыв прогремел на заправке в Степанакерте, возле которой растянулась многокилометровая очередь из машин желающих покинуть Нагорный Карабах. По предварительным данным, взорвался резервуар с бензином объёмом около ста тонн. Число пострадавших неизвестно, армянские СМИ утверждают, что их в районе двухсот. Раненых с ожогами госпитализируют в районные больницы.
На заправке в Степанакерте рванула цистерна с бензином. Видео © t.me / Caspian Live 24/7
Официальной информации о причинах и последствиях взрыва пока не поступало.
Напомним, что в августе на территории автосервиса в Махачкале произошёл взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. В результате погибли 35 человек, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка.
t.me / Caspian Live 24/7