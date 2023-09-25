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25 сентября, 16:06

На заправке в Степанакерте рванула цистерна с бензином — пострадали десятки человек

Мощный взрыв прогремел на заправке в Нагорном Карабахе, есть пострадавшие

Мощный взрыв прогремел на заправке в Степанакерте, возле которой растянулась многокилометровая очередь из машин желающих покинуть Нагорный Карабах. По предварительным данным, взорвался резервуар с бензином объёмом около ста тонн. Число пострадавших неизвестно, армянские СМИ утверждают, что их в районе двухсот. Раненых с ожогами госпитализируют в районные больницы.

На заправке в Степанакерте рванула цистерна с бензином. Видео © t.me / Caspian Live 24/7

Официальной информации о причинах и последствиях взрыва пока не поступало.

Напомним, что в августе на территории автосервиса в Махачкале произошёл взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. В результате погибли 35 человек, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка.

Обложка ©

t.me / Caspian Live 24/7

Марина Калегина
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