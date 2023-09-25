При взрыве на трассе под Степанакертом пострадало более 200 человек

Более 200 человек получили травмы при взрыве в бензохранилище на автодороге Степанакерт – Аскеран в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил ереванский портал 24News, ссылаясь на омбудсмена региона Гегама Степаняна.

В Нагорном Карабахе при взрыве в бензохранилище ранено свыше 200 человек. Видео © X / Unikal.az

По его словам, состояние большинства раненых тяжёлое или крайне тяжёлое. Для их спасения необходимо задействовать санитарную авиацию, потому что медицинских возможностей Арцаха недостаточно. На месте происшествия работают экстренные службы. В Минздраве Армении указали, что погода не позволяет доставить пострадавших от взрыва из Карабаха в страну.