Регион

Уведомления отключены

25 сентября, 20:25

При взрыве на трассе под Степанакертом пострадало более 200 человек

24News: В Нагорном Карабахе при взрыве в бензохранилище ранено свыше 200 человек

Более 200 человек получили травмы при взрыве в бензохранилище на автодороге Степанакерт – Аскеран в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил ереванский портал 24News, ссылаясь на омбудсмена региона Гегама Степаняна.

В Нагорном Карабахе при взрыве в бензохранилище ранено свыше 200 человек. Видео © X / Unikal.az

По его словам, состояние большинства раненых тяжёлое или крайне тяжёлое. Для их спасения необходимо задействовать санитарную авиацию, потому что медицинских возможностей Арцаха недостаточно. На месте происшествия работают экстренные службы. В Минздраве Армении указали, что погода не позволяет доставить пострадавших от взрыва из Карабаха в страну.

Армения приняла почти пять тысяч беженцев из Карабаха

Армения приняла почти пять тысяч беженцев из Карабаха

Напомним, мощный взрыв прогремел на заправке в Степанакерте, возле которой растянулась многокилометровая очередь из машин желающих покинуть Нагорный Карабах. По предварительным данным, взорвался резервуар с бензином объёмом около ста тонн.

Обложка ©

Кадр из видео X / Unikal.az

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Азербайджан
  • Армения
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров