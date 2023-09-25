Армения приняла почти пять тысяч беженцев из Карабаха

В Армению из Нагорного Карабаха приехало почти пять тысяч беженцев, правительство обещает всех обеспечить необходимым жильём в случае необходимости. Об этом рассказала пресс-служба армянского кабмина.

"По состоянию на 12:00 (11:00 по Москве) 25 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 4850 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 3900 из них уже обобщены, а потребности 950 граждан ещё идентифицируются", — указано в тексте.