Армения приняла почти пять тысяч беженцев из Карабаха
Кабмин Армении: В страну въехало 4850 вынужденных переселенцев из Карабаха
В Армению из Нагорного Карабаха приехало почти пять тысяч беженцев, правительство обещает всех обеспечить необходимым жильём в случае необходимости. Об этом рассказала пресс-служба армянского кабмина.
"По состоянию на 12:00 (11:00 по Москве) 25 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 4850 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 3900 из них уже обобщены, а потребности 950 граждан ещё идентифицируются", — указано в тексте.
Напомним, 19 сентября 2023 года Азербайджан развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. Обе стороны сообщили о жертвах столкновений. 20 сентября достигнуты договорённости о прекращении огня на условиях Баку. Военные Карабаха приступили к сдаче оружия, а Азербайджан — к разминированию территории. Азербайджанская сторона также пообещала обеспечить беспрепятственный выход армянским солдатам из Карабаха.
ТАСС / Александр Патрин