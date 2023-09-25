Песков: Россия никогда не согласится с упрёками в адрес миротворцев в Карабахе
Россия понимает эмоциональный накал ситуации вокруг Нагорного Карабаха, однако никогда не согласится с попытками возложить всю ответственность на Москву и российских миротворцев. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют", — сказал он журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что никто не может упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так. Вместе с тем он добавил, что Москва будет и дальше работать для обеспечения прав армянских представителей Нагорного Карабаха, в том числе продолжит контакты с премьером республики Николом Пашиняном.
Кроме того, Песков напомнил, что Армения остаётся для России союзником и близким государством, а также обратил внимание, что в нашей стране "живёт больше армян, чем в самой Армении, значительно больше".
"Армения — это близкий для нас народ. <...> Мы продолжим выполнять наши функции, продолжим диалог и с армянской стороной, с Пашиняном в том числе, и продолжим работу с тем, чтобы соблюдались все права жителей Карабаха, имеются в виду карабахские армяне", — заверил Песков.
19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" на территории Карабаха. поводом послужили действия Армении, власти которой разместили в региону живую силу и военную технику. В результате боевых столкновений обе стороны понесли потери. 20 сентября подвергся обстрелу автомобиль с российскими миротворцами. Позже СМИ сообщали о первых задержанных по делу гибели, а также об отстранении командира. Было начато следствие.
В этот же день между Баку и Ереваном были достигнуты договорённости о прекращении огня на условиях первого. Военные Карабаха приступили к сдаче оружия, а Азербайджан — к разминированию территории, где велись бои. Между тем, азербайджанские военные пообещали армянским солдатам обеспечить беспрепятственный выход из Карабаха. Военнослужащие Карабаха продолжают сдавать оружие под контролем российских миротворцев и только вчера отдали более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК.
ТАСС / Александр Рюмин