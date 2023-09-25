Песков: Россия никогда не согласится с упрёками в адрес миротворцев в Карабахе

Россия понимает эмоциональный накал ситуации вокруг Нагорного Карабаха, однако никогда не согласится с попытками возложить всю ответственность на Москву и российских миротворцев. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что никто не может упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так. Вместе с тем он добавил, что Москва будет и дальше работать для обеспечения прав армянских представителей Нагорного Карабаха, в том числе продолжит контакты с премьером республики Николом Пашиняном.

Кроме того, Песков напомнил, что Армения остаётся для России союзником и близким государством, а также обратил внимание, что в нашей стране "живёт больше армян, чем в самой Армении, значительно больше".