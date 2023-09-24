В Госдуме рассказали, какие ещё недружественные шаги стоит ждать от Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян последовательно проводит политику по снижению влияния России в регионе и в дальнейшем будет настаивать на выводе 102-й военной базы ВС РФ из Гюмри, заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя обращение политика.

"Это означает дальнейшие шаги Пашиняна по всемерному сокращению российского влияния и присутствия в Армении. Это пролог дальнейших действий. Через какое-то время, не уверен, что завтра, но мы услышим призывы к тому, чтобы выйти наконец из ОДКБ, убрать российскую базу из Гюмри", — сказал он в беседе с радио "Говорит Москва".

По словам парламентария, всё это линия, которую он продолжает, не обращая внимания на армян Нагорного Карабаха, которых "давно кинул" и которые сегодня спасаются в расположении российского миротворческого контингента.

Затулин добавил, что союзники Еревана хотят показать уязвимость республики и отсутствие для неё возможности иметь независимое государство.