Пашинян заявил, что ратификация Римского статута в интересах Армении

Ратификация Римского статута в интересах Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, решение не направлено против России и ОДКБ.

"Решение ратифицировать Римский статут было принято в декабре 2022 года, когда для всех стало очевидно, что механизмов ОДКБ и армяно-российского стратегического партнёрства недостаточно для защиты внешней безопасности Армении", — сказал он в ходе обращения к народу страны.

Пашинян отметил, что ратификация статута позволит Еревану в вопросе обеспечения внешней безопасности воспользоваться возможностями Международного уголовного суда. Кроме того, политик назвал это суверенным правом страны.