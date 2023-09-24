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24 сентября, 11:54

Пашинян заявил, что ратификация Римского статута в интересах Армении

Ратификация Римского статута в интересах Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, решение не направлено против России и ОДКБ.

"Решение ратифицировать Римский статут было принято в декабре 2022 года, когда для всех стало очевидно, что механизмов ОДКБ и армяно-российского стратегического партнёрства недостаточно для защиты внешней безопасности Армении", сказал он в ходе обращения к народу страны.

Пашинян отметил, что ратификация статута позволит Еревану в вопросе обеспечения внешней безопасности воспользоваться возможностями Международного уголовного суда. Кроме того, политик назвал это суверенным правом страны.

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Напомним, в марте текущего года после выдачи Международным уголовным судом "ордеров" на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим основному закону страны. В случае ратификации документа оба политика могут быть задержаны при посещении республики. Как не раз утверждал Никол Пашинян, решение Еревана якобы не направлено против РФ.

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ТАСС / AP / Tigran Mehrabyan

Матвей Константинов
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