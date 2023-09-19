Захарова заявила об ухудшении отношений с Арменией из-за Римского статута и учений с США

Россия полностью отвергает заверения Армении, что антироссийские действия последней никак не сказываются на взаимоотношениях двух стран. Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нас не могут удовлетворять заявления властей в Ереване о том, что их шаги, о которых я сказала, — это и запуск процесса ратификации Римского статута МУС (Международного уголовного суда. — Прим. Лайфа), и явно антироссийские контакты с киевским режимом, и совместные учения с США — никак не затрагивают отношения Армении с Россией", — уточнила она.