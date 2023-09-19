Захарова заявила об ухудшении отношений с Арменией из-за Римского статута и учений с США
МИД РФ: Россия считает, что антироссийские шаги Армении влияют на отношения
Россия полностью отвергает заверения Армении, что антироссийские действия последней никак не сказываются на взаимоотношениях двух стран. Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нас не могут удовлетворять заявления властей в Ереване о том, что их шаги, о которых я сказала, — это и запуск процесса ратификации Римского статута МУС (Международного уголовного суда. — Прим. Лайфа), и явно антироссийские контакты с киевским режимом, и совместные учения с США — никак не затрагивают отношения Армении с Россией", — уточнила она.
Напомним, Армения на пути к ратификации Римского статута. В марте 2023 года после выдачи МУС ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой инстанция передумала — КС республики признал Римский статут соответствующим основному закону. Если документ будет ратифицирован, то Армения может задержать на своей территории Путина и Львову-Белову. Оппозиция страны считает эти действия "политической слепотой". Сам же Пашинян уже уверял, что ратификация Римского статута не направлена против России.
LIFE / Владимир Суворов