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14 сентября, 15:25

Госдеп признал, что США хотят разлада в отношениях России и Армении

Представитель Госдепа Ким: В наших интересах изменения в отношениях Армении и РФ

Вашингтон заинтересован в том, чтобы Армения поменяла своё отношение к России, но удаётся это или нет, судить пока преждевременно. Об этом сообщила на слушаниях в Сенате в четверг советница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким.

"В наших интересах превратить отношения между США и Арменией именно в такие, какими бы мы их хотели видеть. Чтобы речь шла о партнёрстве с нами, а не с Россией", отметила представитель Госдепа.

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Напомним, что отношения Москвы и Еревана осложнились тем, что Армения решила провести совместные с США военные учения. В них примут участие 85 американских военнослужащих. Кремль насторожили сообщения о приезде солдат из США в республику. А в конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете Repubblica, заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, да ещё и допустил высказывание, что Россия "сдала" регион. В Москве эти слова, разумеется, вызвали недовольство.

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Josh Wilburne / Unsplash

Марина Калегина
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