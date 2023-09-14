Госдеп признал, что США хотят разлада в отношениях России и Армении

Вашингтон заинтересован в том, чтобы Армения поменяла своё отношение к России, но удаётся это или нет, судить пока преждевременно. Об этом сообщила на слушаниях в Сенате в четверг советница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким.