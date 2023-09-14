Госдеп признал, что США хотят разлада в отношениях России и Армении
Представитель Госдепа Ким: В наших интересах изменения в отношениях Армении и РФ
Вашингтон заинтересован в том, чтобы Армения поменяла своё отношение к России, но удаётся это или нет, судить пока преждевременно. Об этом сообщила на слушаниях в Сенате в четверг советница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким.
"В наших интересах превратить отношения между США и Арменией именно в такие, какими бы мы их хотели видеть. Чтобы речь шла о партнёрстве с нами, а не с Россией", — отметила представитель Госдепа.
Напомним, что отношения Москвы и Еревана осложнились тем, что Армения решила провести совместные с США военные учения. В них примут участие 85 американских военнослужащих. Кремль насторожили сообщения о приезде солдат из США в республику. А в конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете Repubblica, заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, да ещё и допустил высказывание, что Россия "сдала" регион. В Москве эти слова, разумеется, вызвали недовольство.