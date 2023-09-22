Сорос научил: Как соратник Пашиняна Даниел Иоаннисян устроил заказные беспорядки перед российской дипмиссией в Ереване Русофобская истерика в Армении, нагнетаемая после падения Арцаха, возникла не спонтанно и управляется Даниелем Иоаннисяном — одним из близких Николу Пашиняну общественных активистов. Его неправительственная организация непосредственно финансируется фондом Сороса. 22 сентября, 11:13 Даниел Иоаннисян и Никол Пашинян. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danioanis

Как Пашинян предал Арцах и Армению

Нелепое и откровенно вредительское мероприятие устроила команда армянского премьера Никола Пашиняна 19 сентября у российского посольства в Ереване. После начала боевых действий в Нагорном Карабахе толпа митингующих заблокировала здание диппредставительства и требовала от России прекратить войну в Арцахе. По мнению участников беспорядков, в сдаче Карабаха виновата Москва.

Напомним, Никол Пашинян — глава Армении — за последний год уже дважды предал Нагорный Карабах, фактически признав его частью Азербайджана. Армянский премьер рассуждал только о том, как именно оставить регион соседям. Конечно, после подобных заявлений боевые действия, которые начал Баку на территории непризнанного государства 19 сентября, выглядят вполне ожидаемыми.

Спасая честь мундира, всю вину за это решение Пашинян старается переложить на Россию. Мол, это она не захотела помочь Армении и Арцаху — и поэтому он вынужден пойти на непопулярный шаг. В реальности же перед большим другом Джорджа Сороса стоит задача перевести Армению под полный контроль Запада. Поэтому акция у Посольства РФ, в ходе которой митингующие назначили Москву главным предателем Армении, одно из звеньев этой цепи.

Никол Пашинян и его супруга — Анна Акопян. Фото © Аппарат премьер-министра Республики Армения

Кто такой Даниел Иоаннисян

Дирижёром произошедших у стен российской дипмиссии беспорядков является яркий русофоб, руководитель негосударственной организации — так называемого "Союза информированных граждан" (СИГ) — Даниел Иоаннисян.

На деньги, выделяемые Западом и правительством Пашиняна, общественник годами вбивает клинья в российско-армянские отношения. Ещё в 2014 году в российском ВК он вёл антироссийскую пропаганду в связи с событиями на Донбассе и в Крыму. В 2019-м уже грозил посадить Владимира Путина в тюрьму, а несколько дней назад, после начала боевых действий в Карабахе, договорился до того, что объявил Россию врагом Армении.

В своих соцсетях Иоаннисян обвинил власти Арцаха в том, что они, якобы имея оружия больше, чем в самой Армении, сдались Азербайджану по указке из Москвы. По словам оппозиционера, сейчас Еревану следует немедленно национализировать все российские активы в Армении, отключить доступ к российским медиа и атаковать 102-ю российскую военную базу, дислоцированную на территории республики. Каждый подобный пост в "Фэйсбуке"* собирает сотни лайков и десятки репостов.

После трагических событий 19 сентября Даниел Иоаннисян окончательно перестал стесняться и прямо назвал Россию врагом Армении. Скрин © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danioanis

Откуда взялся оппозиционер

Даниелу Иоаннисяну 35 лет, он отучился в Ереванском государственном университете, где получил диплом физика. Однако после обучения парень пошёл не в науку, а в протестную деятельность.

Ещё будучи студентом, он был членом оппозиционной либерально-демократической партии "Жарангутюн" ("Наследие"), в рядах которой участвовал в антиправительственных митингах. По данным армянских СМИ, как сотрудник Ереванского института физики Иоаннисян ездил на стажировки в Швейцарию, а после возвращения в 2014 году создал тот самый "Союз информированных граждан".

Звёздный час для оппозиционера наступил в 2018 году, когда после "революции" к власти пришёл Никол Пашинян. В том же году его избрали секретарём Комиссии по реформам избирательного законодательства при премьер-министре.

Даниел Иоаннисян и Никол Пашинян. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danioanis, © ТАСС / Александр Патрин

С 2019 года является членом Общественного совета Армении и Совета по антикоррупционной политике. В феврале 2020 года был вовлечён в работу Профессионального комитета по конституционным реформам. В 2020–2023 годах входил в Координационный совет по реформам полиции, а в 2022 году стал членом Совета по конституционным реформам.

Что такое "Союз информированных граждан"

СИГ — типичная правозащитная организация, "осуществляющая деятельность в сферах повышения уровня осведомлённости общества в Армении, борьбы с дезинформацией, продвижения реформ и мониторинга и повышения качества избирательных процессов". По сути, такая же контора, как, например, российский ФБК** Алексея Навального***.

Её сайт даёт полное представление о сфере деятельности. Например, в разделе "Наши партнёры" собран весь цвет американских шпионских организаций: фонд Сороса, Национальный фонд по поддержке демократии (NED), Европейский фонд по поддержке демократии (EED), "Фридом хаус". Кроме того, партнёрами СИГ также являются Посольство США в Армении и Европейская комиссия.

На сайте СИГ длинный список "партнёров" организации. Скрин © uic.am

Все эти фонды финансируют Иоаннисяна с целью дискредитации ЕАЭС, ОДКБ и российско-армянских отношений в целом. Например, известно, что NED предоставил Иоаннисяну 57 тысяч долларов на выявление негативных сторон вступления Армении в ЕАЭС с точки зрения демократического развития и безопасности. В итоге СИГ провёл исследование и выпустил статьи и видео на тему вступления Армении в ЕАЭС, а также провёл семинары с журналистами и гражданскими активистами в ближайших к Еревану районах республики.

* Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией. ** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России. *** По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Авторы Евгений Кузнецов