Дудук под украинское сало: Почему семья Никола Пашиняна внезапно полюбила Украину Визит супруги армянского премьера Анны Акопян в Киев может быть связан с планами Никола Пашиняна перебраться в случае своего свержения на Украину. Как оказалось, у его родственников там уже налажен бизнес. 21 сентября, 22:40 Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Сдавший интересы Армении и обвинивший в этом Россию премьер-министр Никол Пашинян, вероятно, понимал, что его миссия будет не очень долгой, ещё в начале своего руководства республикой. Поэтому мог готовить пути к отходу едва ли не с момента вступления в должность. Возможно, армянский глава намерен осесть на Украине, и поэтому его супруга, Анна Акопян, в начале сентября приезжала в Киев, вероятно, не просто из вежливости.

Одним из главных двигателей цветных революций на постсоветском пространстве последние 20 лет являлся тезис о борьбе с коррупцией: мол, власти всё разворовали, пора наводить порядок. Под этими знамёнами захватывали власть в Киеве и Бишкеке, пытались в Кишинёве и Минске, а весной 2018 года таким образом к власти пришёл и нынешний армянский премьер Никол Пашинян.

Премьер Армении Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL

Своим сторонникам он пообещал светлое и прозрачное будущее, в котором есть место для многострадального Нагорного Карабаха. Пашинян так рьяно взялся за дела и так часто обещал укатать кого-то в асфальт, что с лёгкой руки вице-спикера, республиканца Эдуарда Шармазанова получил прозвище Асфальтоукладчик.

В итоге глава правительства смог отчитаться о том, что якобы вернул стране украденные 80 млн долларов, что за пять лет его правления выглядит смешно. Впрочем, о благополучии армян он всё же думал, правда, похоже, не всех, а в основном своей семьи.

Как живёт глава Армении

Формально первое лицо республики Никол Пашинян, судя по опубликованной в армянских СМИ декларации, живёт довольно скромно. За 2022 год он заработал 12,9 млн местных драм — это около 3,2 млн рублей по текущему курсу. То есть в месяц он формально получал менее 300 тыс. рублей.

Супруга — Анна Акопян — побогаче. У неё в собственности две квартиры, три автомобиля. В том же году она заработала чуть менее 1,5 млн рублей. Старшая дочь — Мариам — в переводе на российскую валюту заработала чуть меньше отца: 2,7 млн рублей. А скандально известный сын Ашот за тот же период официально заработал всего 795 рублей.

Никол Пашинян, его супруга Анна Акопян и сын Ашот. Фото © 1news.az

При этом в армянской прессе не утихают скандалы, связанные с различными рабочими визитами премьера, которые местному бюджету встают в сотни тысяч долларов. Пашинян катает с собой семейство, пользуется услугами дорогостоящей бизнес-авиации и в целом любит роскошь в поездках. Время от времени армянские газеты обсуждают поведение первой леди Армении, которая якобы каждый приезд в Европу отмечает люксовым шопингом и проявляет большой интерес к местной недвижимости.

Как разбогатела семья Пашиняна

Впрочем, если сам Пашинян формально живёт только на свою премьерскую зарплату, его ближайшая родня после событий в Ереване 2018 года неожиданно начала делать карьеры и деньги.

Например, у армянского премьера есть два старших брата — Артак и Армен. Последний до 2018 года жил и работал в Новороссийске, имел российское гражданство. По слухам, которые в то время появлялись в армянской части соцсетей, работал обыкновенным шашлычником.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян во время шествия в рамках предвыборной кампании в городской совет Еревана. Фото © ТАСС / Александр Патрин

Впрочем, судя по ИНН, Армен Пашинян никогда не имел своего бизнеса и не был ИП на территории России. Лайф обнаружил, что в нулевых мужчина числился среди сотрудников Краснодарского филиала Госинспекции по карантину растений РФ, а также работал в частной фирме, занимающейся перевозками автомобильным транспортом. Тогда мужчина жил в обыкновенной панельной девятиэтажке на улице Видова на окраине Новороссийска.

Сразу после избрания младшего брата премьер-министром Армении он переехал в Ереван и вскоре стал генеральным директором сразу нескольких фирм. Одна из них — "Гоу-трейд" — появилась спустя месяц после победы Никола Пашиняна и до сих пор занимается лизингом сельскохозяйственной техники и оборудования.

Ещё одна — энергогенерирующая компания "Мина-Майя" — существует с 2001 года. Компания эксплуатирует малые ГЭС "Ехегнадзор" и "Ехегнадзор МГЭС-1", построенные на реке Ехегис. Её Армен Пашинян возглавил в 2021 году. Кроме неё, в его управлении оказалось ООО "Аргишти-2", также занимающееся производством и продажей электроэнергии.

Брат-многостаночник работает генеральным директором и в сфере переработки мяса — в феврале 2022 года он руководит ООО "Мит агро".

Фирма "Гоу-трейд" согласно армянскому реестру юридических лиц открылась в июне 2018 года, спустя месяц после победы Никола Пашиняна. Фото © e-register.am

Талантливый племянник

У второго брата Никола Пашиняна — Артака — есть сын Сипан Пашинян. Как писали армянские газеты, 32-летний молодой человек до захвата власти дядей мог себе позволить снимать разве что комнату в Ереване. А уже в декабре 2018 года его избрали депутатом Национального собрания (парламент Армении) от правящей фракции "Мой шаг". Сегодня о его капиталах по Еревану ходят легенды.

Успешный бизнесмен в конце прошлого года неожиданно объявился на Украине, где открыл деревообрабатывающий бизнес с членами украинской армянской диаспоры, живущими в городе Черкассы.

Здесь партнёрами Сипана Пашиняна стали молодые братья Артур и Нарек Казарян — племянники почётного консула Армении на Украине Андраника Казаряна. Здесь семья активно занимается агробизнесом, а также владеет несколькими фирмами, управляющими объектами электрогенерации.

Сипан Пашинян. Фото © pastinfo.am

О серьёзности положения бизнеса семьи могут говорить находящиеся в собственности Казарянов некоторые местные СМИ. Кроме того, с 2020 года старший брат Нарек является депутатом Черкасского городского совета депутатов. По данным украинских СМИ, он известен тем, что с момента избрания практически не появляется на работе.

Сейчас Сипан Пашинян владеет ТОВ "Червуд" напополам с Нареком. Юридический адрес фирмы зарегистрирован в квартире престижного ЖК на берегу Днепра. Интересно, что Сипан Пашинян зарегистрирован здесь же. Успел ли он получить украинский паспорт, пока неизвестно.

Зачем первая леди Армении приезжала на Украину

Анна Акопян приехала в Киев 6 сентября, чтобы поучаствовать в так называемом саммите первых леди и джентльменов, придуманном супругой президента Украины Еленой Зеленской пару лет назад. Сюда Акопян привезла с собой гуманитарную помощь для украинцев, посетила мемориалы погибших "от российской агрессии", а также раздала тысячу планшетов украинским школьникам.

Анна Акопян встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Фото © panorama.am

Впрочем, кроме этого программа визита подразумевала встречу с армянской диаспорой, в том числе и Андраником Казаряном, а также личную беседу с Владимиром Зеленским. На фоне обещаний армянской оппозиции встретить Новый, 2024-й год без Никола Пашиняна тема разговора с украинским президентом вполне может касаться возможного убежища в этой стране.

Останется ли у власти Пашинян? 0 Нет, его скоро свергнут и он сбежит на Украину Под ним уже столько лет качается кресло, но он знает, как его сохранить Мне нет дела до президента Армении

Авторы Евгений Кузнецов