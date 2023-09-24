Военные Нагорного Карабаха сдали более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК
Минобороны РФ: Военные Нагорного Карабаха сдали 130 тысяч боеприпасов
Военные Нагорного Карабаха продолжают сдавать оружие под контролем российских миротворцев после соглашения о прекращении огня. Данные о видах и количестве вооружения приводит Минобороны России.
"На 24 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 1200 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тысяч боеприпасов", — уточнили в ведомстве.
Напомним, 19 сентября 2023 года Азербайджан развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. Обе стороны сообщили о жертвах столкновений. 20 сентября достигнуты договорённости о прекращении огня на условиях Баку. Военные Карабаха приступили к сдаче оружия, а Азербайджан — к разминированию территории, где велись бои. Азербайджанская сторона также пообещала обеспечить беспрепятственный выход армянским солдатам из Карабаха.
ТАСС / Валерий Шарифулин