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24 сентября, 17:09

Военные Нагорного Карабаха сдали более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК

Минобороны РФ: Военные Нагорного Карабаха сдали 130 тысяч боеприпасов

Военные Нагорного Карабаха продолжают сдавать оружие под контролем российских миротворцев после соглашения о прекращении огня. Данные о видах и количестве вооружения приводит Минобороны России.

"На 24 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 1200 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тысяч боеприпасов", — уточнили в ведомстве.

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Напомним, 19 сентября 2023 года Азербайджан развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. Обе стороны сообщили о жертвах столкновений. 20 сентября достигнуты договорённости о прекращении огня на условиях Баку. Военные Карабаха приступили к сдаче оружия, а Азербайджан — к разминированию территории, где велись бои. Азербайджанская сторона также пообещала обеспечить беспрепятственный выход армянским солдатам из Карабаха.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми
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