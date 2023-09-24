Военные Нагорного Карабаха сдали более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК

Военные Нагорного Карабаха продолжают сдавать оружие под контролем российских миротворцев после соглашения о прекращении огня. Данные о видах и количестве вооружения приводит Минобороны России.

"На 24 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 1200 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тысяч боеприпасов", — уточнили в ведомстве.