Азербайджанские пограничники показали фото задержанного экс-госминистра Карабаха

Госпогранслужба Азербайджана опубликовала фото экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, подтвердив его задержание на границе при попытке выехать в Армению. На снимке пограничники зачем-то замазали его руки.

"Двадцать седьмого сентября на Лачинском КПП в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы был задержан Рубен Варданян. В сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы он был доставлен в город Баку", — говорится в сообщении погранслужбы.

Задержанный экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Фото © Госпогранслужба Азербайджана

Напомним, ранее СМИ сообщили, что на азербайджанской границе задержали бывшего главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна, пытавшегося попасть в армянский город Горис. Позже в телеграм-канале политика появился пост его супруги Вероники Зонабенд , которая подтвердила задержание.