Эрдоган назвал вынужденным решение Азербайджана об операции в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вынужденным решение Азербайджана о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеканал TRT.

"К сожалению, ничего не делалось, чтобы ответить на законные обеспокоенности Азербайджана в Карабахе. По этой причине он был вынужден провести операцию", — заявил турецкий лидер после переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что после победы у Баку появилась возможность для полноценной нормализации ситуации в регионе и её необходимо проанализировать. Как добавил политик, Анкара со своей стороны надеется, что Армения ответит на протянутую ей руку мира и будет делать честные шаги.