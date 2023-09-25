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25 сентября, 13:40

Эрдоган назвал вынужденным решение Азербайджана об операции в Карабахе

Эрдоган: Азербайджан был вынужден провести операцию в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вынужденным решение Азербайджана о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеканал TRT.

"К сожалению, ничего не делалось, чтобы ответить на законные обеспокоенности Азербайджана в Карабахе. По этой причине он был вынужден провести операцию", — заявил турецкий лидер после переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что после победы у Баку появилась возможность для полноценной нормализации ситуации в регионе и её необходимо проанализировать. Как добавил политик, Анкара со своей стороны надеется, что Армения ответит на протянутую ей руку мира и будет делать честные шаги.

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Напомним, вчера стало известно о планах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Нахичевань после операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. В ходе поездки он провёл встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудил с ним отношения между двумя государствами. Кроме того, стороны коснулись региональных и международных событий.

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Getty Images / Yavuz Ozden

Николь Вербер
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